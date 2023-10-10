Автомобилист протаранил консульство КНР в Сан-Франциско и был застрелен
Автомобилист протаранил лобби генерального консульства Китая в Сан-Франциско. Об этом 9 октября сообщил телеканал CNN.
Полиция прибыла на место происшествия спустя несколько минут и застрелила водителя. Его доставили в местную больницу, где констатировали его смерть.
Представитель департамента полиции Сан-Франциско отказалась отвечать, был ли автомобилист вооружен и были ла авария преднамеренной.
В консульстве Китая заявили, что зданию учреждения нанесен серьезный ущерб. Представительство призвало как можно скорее провести расследование инцидента. Кроме полиции к нему привлекут представителя Государственного департамента США.
Ранее, 30 сентября, мужчина врезался на внедорожнике в полицейский участок в американском штате Нью-Джерси. Вышедший из соседней комнаты сотрудник полиции сразу его арестовал.