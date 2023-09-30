Мужчина въехал в полицейский участок в США и был сразу задержан
Мужчина врезался на внедорожнике в полицейский участок в американском штате Нью-Джерси. Об этом 30 сентября написала газета New York Post.
Отмечается, что 34-летний водитель намеренно въехал в стену учреждения и пробил ее. Сразу после этого он вышел из автомобиля, демонстрируя победный жест, но вскоре его задержал сотрудник полиции и отвел в уцелевшую часть здания.
Незадолго до этого инцидента мужчина также въехал в дверь гаража частного домовладения. Ему предъявлены обвинения в краже со взломом, преступном причинении вреда, терроризме, нападении при отягчающих обстоятельствах.
Ранее, 4 сентября, сообщалось, что в штате Техас в США машина въехала в ресторан быстрого питания Dennys, минимум 23 человека пострадали.