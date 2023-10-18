19 октября — Фомин день: история и традиции праздника

Ежегодно 19 октября православная церковь чтит память апостола Фомы — единственного из учеников Христа, который не сразу поверил в его воскрешение. В 2023 году торжество выпадает на четверг. О том, какие народные традиции связаны с этим днем, читайте в материале «Известий».

Фомин день в 2023 году — история

По легенде, апостол Фома родился в городе Панеада в Галилее. До того, как стать учеником Христа, он занимался рыболовством, но однажды услышал проповедь Сына Божьего и решил последовать за ним.

В Новом Завете не так много упоминаний об апостоле Фоме. Однако он присутствовал при таких важных событиях, как воскрешение Лазаря и Тайная вечеря — последняя встреча Иисуса со всеми его ближайшими учениками перед казнью.

В историю Церкви Фома вошел как единственный апостол, который с недоверием отнесся к рассказам о воскрешении Христа. Он заявил, что хочет лично увидеть это чудо, иначе не поверит, что оно действительно произошло. Через восемь дней Спаситель явился перед своими учениками и разрешил Фоме прикоснуться к ранам, оставшимся на его теле. После этого апостол раскаялся в своих словах, а выражение «Фома неверующий» стало нарицательным для людей, которые во всем сомневаются.

После этого апостол отправился проповедовать в Палестину, Месопотамию, Эфиопию. В конце жизни он добрался до Индии, где принял мученическую смерть за то, что обратил в свою веру супругу и сына местного правителя Мелиапора.

Фомин день в 2023 году — традиции

На Руси день памяти апостола Фомы называли Фомин день или Фома Хлебник. В этот праздник подводили итоги сельскохозяйственного сезона, подсчитывали припасы на зиму и благодарили святого за урожай. День было принято проводить за работой, а вечером накрывали праздничный стол.

Кроме того, с этого праздника родители приступали к обучению своих детей. Матери делились с девочками секретами готовки и рукоделия, а отцы рассказывали мальчикам, как вести хозяйство. Взрослым сыновьям, которые планировали жениться, выделяли место в закромах с припасами для их будущей семьи.

Утром в домах готовили свежий хлеб, а еще горячую горбушку отдавали больному человеку. Считалось, что это поможет ему выздороветь. Хлеб ели на завтрак и другие члены семьи, а в течение дня выпечкой делились с соседями и нуждающимися.

Фомин день в 2023 году — что нельзя делать

Согласно народным верованиям, в Фомин день нельзя хвастаться своим доходом и накоплениями, чтобы не потерять их. Также запрещалось лениться и долго лежать в постели после пробуждения, чтобы не навлечь на дом несчастья. В старину даже больные принимали посильное участие в работе.

На Руси апостол Фома считался покровителем бережливых и запасливых людей. Поэтому в его праздник люди старались не совершать ненужных покупок и не тратить много денег. При этом запрещалось отказывать в милостыне или другой помощи нуждающимся. Жадные люди могли навлечь на себя нищету и болезни.

Молодым девушкам в Фомин день не стоит рассказывать о своих ухажерах, чтобы не потерять их внимание. Кроме того, согласно народным поверьям, не следует ссориться с близкими, переедать и предаваться бурному веселью.

Фомин день в 2023 году — приметы

С Фоминым днем связано несколько погодных примет. Так, отсутствие ветра в праздник обещает скорые холода, а красный закат — ухудшение погоды. Признаком скорого ненастья также считается стелющийся по земле дым. Если же в праздник выпал снег, значит, в скором времени снегопады только усилятся.

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