Болезнь под контроль

Октябрь — международный месяц осведомленности о раке молочной железы, а 15-го числа отмечают всемирный день борьбы с этим заболеванием. Традиционно этот месяц называют розовым. Витрины магазинов и административные здания окрашивают в розовый цвет, известные люди стремятся привлечь внимание к необходимости ранней диагностики рака груди.

Ежегодно рак молочной железы диагностируется у 70 тыс. женщин в России. Это означает, что примерно каждая 12-я в течение жизни столкнется с этим заболеванием, а на учете в онкодиспансерах стоят более 750 тыс. пациентов. Есть и хорошая новость: рак молочной железы достаточно изучен, успешно диагностируется в том числе и на начальных стадиях, а при раннем обнаружении хорошо поддается контролю.

Но одна из проблем — женщины настолько сосредоточены на текущих задачах и делах, что не уделяют достаточного внимания себе, зачастую игнорируют свое состояние и регулярные обследования. Забота о здоровье, понимание острой необходимости регулярного обследования — на это часто не остается ресурса, как морального, так и физического.

Волшебной прививки от рака еще не изобрели, но, чтобы защитить себя от тяжелых последствий болезни, нужно регулярно проходить профилактические обследования в соответствии с возрастом, а также ежемесячно проводить самообследование молочных желез. Необходимо и контролировать факторы риска, чтобы снизить вероятность развития заболевания.

Примерно с возраста 20 лет уже нужно держать в зоне контроля состояние молочных желез: отслеживать все изменения, знать, как обычно они выглядят в норме, и регулярно проводить самообследование. Риск заболеть раком молочной железы увеличивается с годами, и большинство случаев диагностируют у женщин старше 50 лет. Однако в любом возрасте важно знать и отслеживать изменения в своем теле. Если они сохраняются, необходимо обратиться за консультацией к врачу-гинекологу или онкомаммологу.

Самообследование не заменяет регулярного ежегодного посещения врача, но именно так можно поймать непривычные изменения и вовремя обратиться к специалистам. Так, рекомендуется прощупать каждую молочную железу. Для этого нужно завести руку за голову, осторожно ощупать грудь по кругу и сверху вниз, сдавить сосок на предмет возможных выделений.

Обязательно прощупайте подмышечную область. Необходимо обратить внимание и на ассиметрию груди и изменения ее формы, уплотнения на коже и под кожей, наличие необычных узлов, «шариков» как в самой груди, так и в подмышечной области, отечность и набухание вен.

Если вы заметили что-то необычное и это вас тревожит, нужно немедленно обратиться к врачу.

Автор — врач-онкомаммолог, эксперт благотворительного фонда «Дальше»

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