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SHAMAN рассказал о своих впечатлениях после исполнения гимна России с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Автор и исполнитель SHAMAN рассказал о своих впечатлениях после выступления на Красной площади в Москве и исполнения российского гимна вместе с президентом РФ Владимиром Путиным 30 сентября 2022 года. Интервью с артистом опубликовано 13 октября на YouTube-канале Tatarka FM.

«В тот момент я думал о том, что нужно спеть хорошо. Потом — ощущение опустошения и наполненности одновременно. Этот момент останется в моем сердце на всю жизнь», — сказал SHAMAN.

Он отметил, что это стало для него настолько значимым событием, что он перестал видеть смысл в дуэтах.

«Это человек, который взвалил на себя такой груз ответственности... Но он героически это делает», — подчеркнул певец.

Песня «Встанем» и дуэт SHAMAN с Путиным стали российскими трендами YouTube

В октябре прошлого года в топ российского YouTube попало исполнение гимна России артистом SHAMAN с Путиным на Красной площади. Он прозвучал на концерте «Выбор народа. Вместе навсегда». Мероприятие прошло 30 сентября после подписания в Кремле документов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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