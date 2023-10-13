В Пулково у пассажирки обнаружили швейцарские часы за 6 млн рублей
Пулковские таможенники обнаружили на руке россиянки, прилетевшей из США транзитом через Турцию, незадекларированные швейцарские часы Patek Philippe стоимостью почти 6 млн рублей. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).
Инспекторы остановили женщину в «зеленом» коридоре и во время проверки обнаружили у нее дорогостоящие часы, выполненные из белого металла и украшенные камнями. В ходе таможенной экспертизы было установлено, что аксессуар изготовлен из золота 750-й пробы и инкрустирован бриллиантами и сапфировым стеклом.
Россиянка объяснила, что это подарок супруга. Она также отметила, что не знала о необходимости декларирования изделия.
На данный момент решается вопрос о возбуждении дела по ч.1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов»), женщине грозит крупный штраф и лишение свободы сроком до 7 лет.
Ранее, 4 сентября, шесть пар наручных часов общей суммой 10 млн рублей обнаружили у 40-летнего россиянина, прилетевшего в Казань из Дубая. В отношении мужчины возбудили два уголовных дела, предусматривающих контрабанду стратегически важных товаров и уклонение от уплаты таможенных платежей.