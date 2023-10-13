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Боррель попросил Китай повлиять на РФ для окончания конфликта на Украине

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Фото: REUTERS/Xiaoyu Yin
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что попросил Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы побыстрее закончить конфликт на Украине. Об этом он заявил 13 октября, находясь с визитом в Пекине.

«Я призвал Китай оказать влияние на Россию, чтобы остановить конфликт [на Украине], а также добиться возобновления зерновой сделки», — цитирует Борреля агентство Reuters.

Визит главы дипломатии ЕС в Китай проходит с 12 по 14 октября. Боррель прибыл в Пекин для участия в 12-м раунде китайско-европейского стратегического диалога на высоком уровне.

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До этого, 12 октября, Боррель в интервью SCMP заметил, что Евросоюз (ЕС) не удовлетворен нейтральной позицией Китая в вопросе конфликта между Россией и Украиной. По мнению главы внешнеполитической службы ЕС, Китай может сделать больше в вопросе мирного урегулирования ситуации на Украине. Он отметил, что стране еще многое предстоит сделать, чтобы убедить Киев в том, что Пекин не на стороне Москвы.

Ранее, 20 сентября, Китай призвал создать условия для урегулирования кризиса на Украине. Вице-министр иностранных дел Китая Ма Жаошу сказал, что главной задачей КНР является содействие проведению мирных переговоров, и добавил, что риски распространения конфликта оказывают большое влияние в мировом масштабе.

14 августа министр обороны Китая Ли Шанфу отмечал, что Пекин будет последовательно придерживаться мирного урегулирования украинского конфликта путем переговоров.

Китай в конце февраля представил свой план по урегулированию конфликта на Украине. В нем Пекин призвал все стороны прекратить боевые действия, отказаться от менталитета холодной войны и начать мирные переговоры, заявив о готовности дать площадку для встречи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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