Боррель попросил Китай повлиять на РФ для окончания конфликта на Украине
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что попросил Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы побыстрее закончить конфликт на Украине. Об этом он заявил 13 октября, находясь с визитом в Пекине.
«Я призвал Китай оказать влияние на Россию, чтобы остановить конфликт [на Украине], а также добиться возобновления зерновой сделки», — цитирует Борреля агентство Reuters.
Визит главы дипломатии ЕС в Китай проходит с 12 по 14 октября. Боррель прибыл в Пекин для участия в 12-м раунде китайско-европейского стратегического диалога на высоком уровне.
До этого, 12 октября, Боррель в интервью SCMP заметил, что Евросоюз (ЕС) не удовлетворен нейтральной позицией Китая в вопросе конфликта между Россией и Украиной. По мнению главы внешнеполитической службы ЕС, Китай может сделать больше в вопросе мирного урегулирования ситуации на Украине. Он отметил, что стране еще многое предстоит сделать, чтобы убедить Киев в том, что Пекин не на стороне Москвы.
Ранее, 20 сентября, Китай призвал создать условия для урегулирования кризиса на Украине. Вице-министр иностранных дел Китая Ма Жаошу сказал, что главной задачей КНР является содействие проведению мирных переговоров, и добавил, что риски распространения конфликта оказывают большое влияние в мировом масштабе.
14 августа министр обороны Китая Ли Шанфу отмечал, что Пекин будет последовательно придерживаться мирного урегулирования украинского конфликта путем переговоров.
Китай в конце февраля представил свой план по урегулированию конфликта на Украине. В нем Пекин призвал все стороны прекратить боевые действия, отказаться от менталитета холодной войны и начать мирные переговоры, заявив о готовности дать площадку для встречи.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.