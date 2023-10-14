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Блеск и красота: гламурный протест и распродажа крышек дорожных люков

«Известия» выбрали самые любопытные мировые события уходящей недели
Фото: Getty Images/Christopher Furlong
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Где успел «напрелюбодействовать» Роналду и что ему за это грозит, до чего события на родине довели израильского туриста в Паттайе и в какой стране канализационные люки — это целое искусство. Самые любопытные международные события уходящей недели — в подборке «Известий».

И по попе палкой

Португальского футболиста Криштиану Роналду пообещали наказать 99 ударами плетью, если он вновь появится на территории Ирана.

С точки зрения обычных людей, будучи в Иране в сентябре, пятикратный обладатель «Золотого мяча» совершил довольно милый поступок. На встрече со своими поклонниками перед матчем в Тегеране футболист прилюдно обнял и поцеловал в голову одну из своих давних фанаток — иранскую художницу по имени Фатима, которая, к слову, является человеком с ограниченными возможностями. Но с точки зрения строгих иранских законов этот поступок потянул на «прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке», наказуемое ударами плетьми.

Криштиану Роналду (слева) в Тегеране

Криштиану Роналду (слева) в Тегеране

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Persepolis Fc

Впрочем, к счастью, к такому выводу в Тегеране пришли не сразу, а уже после того, как португальский полузащитник, играющий ныне за «Аль-Насру», улетел из Ирана.

Иран давно славится своей любовью к телесным наказаниям за разного рода преступления. И удары плетью или порка розгами — еще не самое страшное из арсенала наказаний за прелюбодеяние, воровство, гомосексуальные связи или вооруженное посягательство на общественный порядок.

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И успокоит ли это протестующих, которые продолжают демонстрации с сентября

Во-первых, это красиво

Если в России крышки дорожных люков не раз становились объектом кражи ради последующей перепродажи на металлолом, то в японском городе Киото сами власти решили устроить среди населения распродажу списанных крышек канализационных люков. Впрочем, в Японии этот предмет уличного обихода всегда был сродни предмету искусства.

Где-то люк покрывает яркое изображение колеса старинной кареты, отсылающей к временам, когда Киото был столицей Японии, где-то круглые крышки разукрашены изображениями местных достопримечательностей, знаменитых жителей страны, животных и даже покемонов. В стране ежегодно проводятся встречи, посвященные этому незамысловатому, с точки зрения внешних наблюдателей, предмету.

Фото: Getty Images

В общей сложности, по данным бюро водоснабжения и канализации Киото, в городе насчитывается порядка 160 тыс. канализационных люков. Те, что установлены на автодорогах, имеют срок службы около 15 лет, в то время как люки на тротуарах могут прослужить три десятилетия.

На первых порах на продажу выставят всего три люка, изготовленные в 1978, 1981 и 1990 годах, по цене 3000 иен ($20) за штуку. Но если идея зайдет, публике предъявят новую партию. Кстати, шесть лет назад город Маэбаши на востоке Японии уже опробовал подобную затею, выставив на продажу 10 списанных люков и получив сразу 200 заявок на их покупку.

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Блестящая идея

Чаще всего в случае острого желания выразить невербальное недовольство каким-то политиком протестующие забрасывали объект антипатии яйцами, помидорами или, на худой конец, чем-то обливали.

А вот один британский протестующий — некто Яз Ашмави, принадлежащий к пока мало известной группе «Люди требуют демократии», призывающей к реформированию политической системы, — поступил куда более оригинально и гламурно. В самом начале выступления лидера лейбористов Кейра Стармера на ежегодной партийной конференции в Ливерпуле Ашмави ворвался на сцену и обсыпал политика блестками.

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кейр Стармер выступает на ежегодной конференции Лейбористской партии Великобритании в Ливерпуле, Великобритания, 10 октября 2023 года

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кейр Стармер выступает на ежегодной конференции Лейбористской партии Великобритании в Ливерпуле в Великобритании, 10 октября 2023 года

Фото: REUTERS/Phil Noble

Хулигана арестовали, а сам Стармер, которого считают наиболее вероятным следующим премьером Великобритании, снял пиджак, отряхнулся и продолжил свою речь, позднее сообщив прессе, что «не собирался позволять этому идиоту» сбивать себя с толку. Однако инцидент вызвал серьезные дискуссии о прорехах в системе безопасности и охраны политиков.

Впрочем, отчасти лейбористы смогли извлечь из этого неприятного инцидента и определенную выгоду: через пару дней после случая с блестками в интернет-магазинах по заказу лейбористов появились футболки с надписью «Сверкай со Стармером» по £20 за штуку.

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Стресс на расслабоне

На этой неделе в курортном местечке Таиланда Паттайя был арестован израильский турист: он накурился марихуаны и устроил дебош. Сначала врезался в несколько автомобилей, а потом украл в супермаркете напитки. Казалось бы, довольно рядовой случай, но он попал в СМИ благодаря нестандартной мотивации, которой израильтянин объяснил свой некрасивый поступок. По его словам, такое поведение было вызвано вовсе не злоупотреблением каннабиса, а стрессом из-за обострения конфликта между его родной страной Израилем и ХАМАС.

Ситуация в Израиле, 11 октября 2023 год

Ситуация в Израиле, 11 октября 2023 года

Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Декриминализацию конопли провели при прежнем правительстве Таиланда. Цель была благая — продвинуть коноплю для использования в медицинских целях и в качестве культуры, применяющейся в медицине и продуктах питания. Но отсутствие тщательного регулирования привело к расцвету рекреационного использования: магазины, торгующие марихуаной, тут же появились во всех курортных городах. И это принесло туристической индустрии страны скорее больше вреда, нежели экономической выгоды. Число инцидентов с обкуренными гостями заметно возросло.

Впрочем, в сентябре нынешний глава правительства Таиланда Сретта Тависин уже пообещал, что в течение полугода власти скорректируют политику в отношении каннабиса и четче пропишут возможность его применения строго в медицинских целях.

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Заморозки для Ирана

События на Ближнем Востоке, не сходящие с первых полос всю нынешнюю неделю, привели к еще одной опосредованной «жертве» конфликта между Израилем и Палестиной. По ряду сообщений, на фоне поддержки Ираном нападения ХАМАС на еврейское государство США заключили тайное соглашение с Катаром о блокировании доступа Тегерана к фондам в размере $6 млрд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее, в сентябре, Штаты и Иран заключили сделку об обмене заключенными: Тегеран освободил пятерых американских граждан, задержанных в Иране, а Вашингтон отпустил пятерых иранцев, удерживаемых в США. И тогда же стороны договорились, что Штаты разморозят иранские средства на обозначенную сумму, которые пойдут на гуманитарные нужды вроде еды и лекарств. И чтобы это не нарушило санкций самих Штатов, деньги должны были быть переведены из Южной Кореи в Катар.

После трагических событий в Израиле, которые унесли жизни минимум 27 американцев, республиканцы и демократы в конгрессе призвали президента Джо Байдена повторно заморозить иранские активы, и госсекретарь Энтони Блинкен неоднократно заявлял, что администрация Байдена имеет возможность сделать это.

Пока что вся сумма осела в одном из катарских банков, не успев дойти до Ирана. По крайней мере, так считают американцы. Однако есть и обратная информация: 12 октября портал Nournews, близкий, как считается, к высшему совету по национальной безопасности Ирана, сообщил, что Тегеран по-прежнему имеет доступ к своим $6 млрд.

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