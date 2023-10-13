Апартаменты в Москве подорожали до 12%

Больше всего по итогам сентября средняя стоимость «квадрата» апартаментов в новостройках Москвы выросла в САО — на 12%, составив 410,7 тыс. рублей. Об этом 13 октября «Известиям» сообщили аналитики компании «Бон Тон».

По данным экспертов, в ВАО стоимость «квадрата» выросла на 5,9% до 346,5 тыс. рублей, в СЗАО — на 3,9% до 341,8 тыс. рублей, в ЮЗАО — на 0,8% до 348,7 тыс. рублей. Средняя стоимость апартаментов в сентябре составила 22,2 млн рублей (+0,5% за месяц), добавили аналитики.

Также в компании рассказали, что самым доступным среди округов стал ЗелАО, в котором средневзвешенная стоимость метра составила 186,4 тыс. рублей (+0,4% за месяц). Самый дорогой — ЦАО, где стоимость снизилась на 1,6% до 797,6 тыс. рублей.

«Наибольший рост цен за месяц, который зафиксирован в сентябре в САО, связан с ростом стадии строительной готовности в большинстве комплексах. В этом округе большая часть проектов относится к бизнес-классу, которые реализуются на заключительной стадии строительной готовности. В ВАО средняя цена квадратного метра апартаментов выросла за месяц на 5,9%. В этом округе в большем количестве представлены проекты массового сегмента, вышедшие на заключительную фазу строительной готовности», — сказала генеральный директор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

В конце сентября аналитики агентства недвижимости Dolgov PRO рассказали, что за месяц объем продаж на первичном рынке жилья Москвы увеличился на 36%. Повышение Центробанком ключевой ставки существенным образом повлияло на спрос — многие покупатели, получившие одобрение по ипотеке, сразу же после повышения ставки начали выходить на сделки, рассказали аналитики.