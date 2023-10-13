Главная трасса автодрома «Игора Драйв» станет доступна всем автолюбителям

В субботу, 21 октября, на «Игора Драйв» пройдут соревнования для всех автолюбителей. Каждый участник на своей машине может попробовать себя в качестве пилота на главной шоссейно-кольцевой трассе автодрома, где проходят статусные автогонки: автомобилисты покажут свое мастерство вождения на одной из самых скоростных трасс в России.

Водителей ждут соревнования на регулярность движения и автомобильный слалом — скоростное маневрирование. Участвовать можно на любой машине, модель и марка не имеют значения.

В соревнованиях на регулярность движения необходимо будет пройти три зачетных круга. Ехать можно быстро или медленно, главное показать максимально одинаковое время прохождения. Победителем станет тот, у кого разница времени прохождения зачетных кругов окажется наименьшей. Время будет измеряться электронной системой хронометража с точностью до 0,001 секунды. Скорость движения при соблюдении правил безопасности не ограничена.

Далее автомобилистам предстоит продемонстрировать фигурное вождение и пройти сложную трассу слалома за минимально возможное время, точно следуя предписанному схемой маршруту и не сбив ограничительные конусы и вешки.

Повороты различной сложности, захватывающие перепады высот и удлиненный прямик — оценить достоинства шоссейно-кольцевой трассы самого современного автодрома страны смогут все автолюбители. Победитель и призеры будут награждены кубками и дипломами.

В соревнованиях могут принять участие: мужчины и женщины в возрасте от 18 лет, имеющие водительское удостоверение категории В; спортсмены в возрасте от 15 лет, имеющие гоночную лицензию не ниже категории Е РАФ. Стоимость участия 3,5 тыс. рублей. Подать заявку и оплатить стартовый взнос можно на сайте.

22 августа сообщалось, что свыше 500 школьников из Донбасса за лето посетили автодром «Игора Драйв», где 150 спортсменов стали участниками чемпионата по кольцевым мотогонкам. Фонд помощи детям Донбасса, специально созданный Банком «Россия», пригласил ребят совершить путешествие в мир гонок.