Оренбург получил еще 24 автобуса на газомоторном топливе

Оренбург получил 24 новых автобуса «ЛиАЗ», работающих на газомоторном топливе. Последняя из этой партии машина поступила в город в четверг, 12 октября, сообщает региональное правительство на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Автобусы поставила Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Все машины работают на газомоторном топливе и подходят для использования маломобильными группами пассажиров, пишет РИА «Оренбуржье».

«Кроме того, ГТЛК поставит 63 автобуса НЕФАЗ 5299-40-57 в регион до конца 2023 года в рамках инвестиционного проекта с использованием средств Фонда национального благосостояния», — говорится в сообщении властей.

Не позднее 2024 года в Оренбург должны поступить еще 38 автобусов.

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», прежде чем приступить к работе, автобусы проходят подготовку, техосмотр, приемку и регистрацию. Транспорт оснащен информационным табло, видеокамерами, приборами для подсчета пассажиров, Wi-Fi, системами кондиционирования и бесконтактной оплаты проезда.

7 августа глава Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что долю муниципального транспорта в городе планируется увеличить до 30%. В тот же день областной центр получил 23 новых низкопольных автобуса «ЛиАЗ».