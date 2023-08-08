Долю муниципального транспорта в Оренбурге намерены увеличить до 30%

В Оренбурге планируют увеличить долю муниципального транспорта до 30%. Об этом глава города Сергей Салмин сообщил в понедельник, 7 августа.

«Работа по обновлению муниципального пассажирского транспорта будет продолжена. Мы стремимся к тому, чтобы доля муниципального транспорта на рынке городских пассажирских перевозок составляла не менее 30%», — цитирует чиновника ИА «Урал56.Ру».

Как уточняет информагентство, в тот же день город получил 23 новых низкопольных автобуса «ЛиАЗ». Они будут курсировать по маршруту № 20. В целом в 2023 году для Оренбурга закупят около 100 новых автобусов.

В мае сообщалось, что новые «ЛиАзы» стали работать на трех дачных маршрутах Оренбурга.