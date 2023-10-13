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Рябой сравнил Ивана Емельяненко с его братом Федором

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Фото: РЕН ТВ
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Российский ММА-боец Иван Емельяненко использует такой же стиль, как и его именитый брат Федор. Об этом 13 октября рассказал его ближайший соперник, боец микс-файта Юрий Рябой.

«Мы отталкивались от боев Феди, потому что они одинаково работают, примерно. Что-то есть схожее у всех трех братьев, вот чем максимально Иван опасен, может быть», — сказал он «Известиям».

Рябой отметил, что у Ивана Емельяненко есть «чуйка» по поводу того, куда нужно бить соперника.

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Накануне промоутер Владимир Хрюнов пообещал, что бой между Емельяненко и Рябым станет горячим. По его мнению, зрители будут смотреть этот бой в первую очередь из интереса к младшему из братьев Емельяненко, чтобы узнать, на что он способен.

Встреча Емельяненко и Рябого состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным боем вечера станет поединок Вачеслава Дацика, носящего прозвище Рыжий Тарзан, и победителя Кубка мира в разделе К-1, чемпиона Европы по кикбоксингу и Белоруссии по муай-тай белоруса Петра Романкевича. Билеты можно приобрести по ссылке.

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