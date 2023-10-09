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Новый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 27 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Новый турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится в пятницу, 27 октября. В этот день зрители увидят четыре поединка в формате три раунда по три минуты.

В главном бою в октагоне встретятся профессиональный боксер Вячеслав Дацик, носящий прозвище Рыжий Тарзан, и победитель Кубка мира в разделе К-1, чемпион Европы по кикбоксингу и Белоруссии по муай-тай белорус Петр Романкевич.

В соглавном бою встретятся звезда поп-ММА Шовхал Чурчаев и мастер спорта по боксу Шамиль Галимов. Также в этот день зрители смогут увидеть поединок бойца ММА Ильяса Якубова и многократного чемпиона Европы и мира в боевых единоборствах Вячеслава Василевского.

В завершение суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится бой младшего из братьев Емельяненко Ивана с Юрием Рябым. 34-летний Емельяненко является мастером спорта по боевому самбо и рукопашному бою, в юношестве завоевал бронзовый приз чемпионата России по боевому самбо. Рябой, в свою очередь, обладает рядом наград в грэпплинге и миксфайте, а также выступал в разных лигах ММА, не имея при этом званий в профессиональном спорте.

Турнир пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

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Ранее, 16 августа, россиянин Владимир Минеев победил бразильца Рафаэля Карвальо в главном бою турнира по правилам кикбоксинга суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил в Элисте. Бой завершился во втором раунде нокаутом, бразильский спортсмен не поднялся после левого хука в подбородок.

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