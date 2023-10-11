На Волгоградском проспекте в Москве загорелся автомобиль

В Москве на Волгоградском проспекте загорелся автомобиль. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«На Волгоградском проспекте (в районе развязки с Новорязанским шоссе) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что движение на проспекте в районе возгорания не затруднено. Информация о пострадавших уточняется. Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

Ранее, 22 сентября, источник «Известий» сообщал, что в подмосковных Химках загорелся автомобиль, который двигался по дороге на полном ходу. По словам очевидцев, автомобиль ехал по дороге в момент, когда из-под капота машины внезапно повалил дым и разыгралось пламя. Водитель успел остановить авто и эвакуироваться до того, как машину охватил огонь. В результате возгорания никто не пострадал.