Реклама
Прямой эфир
Мир
Румынский сенатор Шошоакэ потребовала от Зеленского вернуть земли
Мир
Маск попросил ЕК привести доказательства дезинформации сети Х об Израиле
Армия
Российские военные отразили атаки ВСУ под Васильевкой
Мир
Число погибших при ударах по сектору Газа увеличилось до 900 человек
Мир
Армия Израиля сообщила о прибытии в страну первого самолета США с боеприпасами
Мир
МИД РФ увидел двойные стандарты ООН по вопросу борьбы с терроризмом в САР
Мир
Зеленский выразил опасения из-за ослабления внимания Запада к Украине
Мир
Госдеп США заявил о возможной осведомленности Ирана о готовящейся операции ХАМАС
Мир
Авианосец ВМС США прибыл в восточную часть Средиземного моря
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +9 градусов 11 октября
Мир
Песков назвал ситуацию на Ближнем Востоке более чем тревожной
Мир
Байден заявил о намерении запросить у конгресса экстренную помощь для Израиля
Общество
Граждан будут штрафовать за бездействие при тушении лесных пожаров
Мир
Краснов провел встречу с главой федеральной антикоррупционной комиссии Ирака

На Волгоградском проспекте в Москве загорелся автомобиль

0
Фото: Дептранс Москвы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве на Волгоградском проспекте загорелся автомобиль. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«На Волгоградском проспекте (в районе развязки с Новорязанским шоссе) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что движение на проспекте в районе возгорания не затруднено. Информация о пострадавших уточняется. Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

Ранее, 22 сентября, источник «Известий» сообщал, что в подмосковных Химках загорелся автомобиль, который двигался по дороге на полном ходу. По словам очевидцев, автомобиль ехал по дороге в момент, когда из-под капота машины внезапно повалил дым и разыгралось пламя. Водитель успел остановить авто и эвакуироваться до того, как машину охватил огонь. В результате возгорания никто не пострадал.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023