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Корреспондент «Известий» показал обстановку в Попасной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков побывал в Попасной. В результате артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) город был практически уничтожен.

Как отметил корреспондент, из 20 тыс. в городе остались только 260 человек, которые выживают только за счет гуманитарной помощи. Сейчас в Попасной нет ни магазинов, ни аптек, также не работают инженерные коммуникации.

«Всё есть, кроме света, воды и газа», — иронизирует местная жительница.

Однако, по ее словам, солдаты помогают, провозят гуманитарную помощь.

Другая женщина прямо сказала, что в городе всё разбито.

Местные жители рассказали, что за покупками им приходится выезжать в соседние города.

Следы от недавних боевых действий видны по всему городу: разбитые дома, искореженные автомобили.

«Это наш первый визит в данный город. Он находится под постоянными обстрелами, но мы будем стараться привозить сюда гуманитарную помощь на регулярной основе. Хотя бы раз в месяц», — рассказал представитель «Народного фронта» Луганской Народной Республики (ЛНР) Максим Романенко.

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Ранее, 29 сентября, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на заседании Общественного совета при министерстве допустил, что некоторые города в новых регионах России не будут реконструироваться. Он отметил, что раньше Попасная была стотысячным городом, но сейчас там ничего не осталось.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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