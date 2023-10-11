Граждан будут штрафовать за бездействие при тушении лесных пожаров
Административную ответственность за бездействие при тушении пожаров введут для арендаторов лесных участков. Законопроект, разработанный Минюстом, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия».
Сейчас ответственность, согласно законодательству, за непринятие мер для тушения лесных пожаров несут только предприниматели, организации и должностные лица. Однако арендаторами или бессрочными пользователями могут быть обычные граждане — для них ответственности по КоАП не предусмотрено.
Проектом поправок предлагается ввести штрафы: для граждан — в размере от 5 до 15 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 150 до 250 тыс. рублей.
Кроме того, Минюст предлагает ввести административную ответственность для индивидуальных предпринимателей и юрлиц за непредоставление данных учета охотничьих ресурсов и объемов их изъятия. Отсутствие такой информации не позволяет выявлять изменение состояния охотничьих ресурсов, рационально организовывать использование охотничьих ресурсов, а также мешает сохранять среду обитания животных, говорится в пояснительной записке.
Для этого федеральные органы исполнительной власти будут наделены дополнительными полномочиями: они смогут заводить административные дела и рассматривать их.
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Огневой дозор: арендаторы леса будут отвечать за бездействие при пожаре