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Граждан будут штрафовать за бездействие при тушении лесных пожаров
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Граждан будут штрафовать за бездействие при тушении лесных пожаров

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Административную ответственность за бездействие при тушении пожаров введут для арендаторов лесных участков. Законопроект, разработанный Минюстом, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия».

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Сейчас ответственность, согласно законодательству, за непринятие мер для тушения лесных пожаров несут только предприниматели, организации и должностные лица. Однако арендаторами или бессрочными пользователями могут быть обычные граждане — для них ответственности по КоАП не предусмотрено.

Проектом поправок предлагается ввести штрафы: для граждан — в размере от 5 до 15 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 150 до 250 тыс. рублей.

Кроме того, Минюст предлагает ввести административную ответственность для индивидуальных предпринимателей и юрлиц за непредоставление данных учета охотничьих ресурсов и объемов их изъятия. Отсутствие такой информации не позволяет выявлять изменение состояния охотничьих ресурсов, рационально организовывать использование охотничьих ресурсов, а также мешает сохранять среду обитания животных, говорится в пояснительной записке.

Для этого федеральные органы исполнительной власти будут наделены дополнительными полномочиями: они смогут заводить административные дела и рассматривать их.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Огневой дозор: арендаторы леса будут отвечать за бездействие при пожаре

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