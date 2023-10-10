Мужчина погиб после драки с подростками около ТЦ в Москве
Мужчина скончался после драки с группой подростков возле торгового центра «Афимолл Сити» в Москве 10 октября. Очевидцы сообщили «Известиям» подробности происшествия.
Прохожий поссорился с группой подростков. Далее конфликт перерос в драку. В результате мужчину избили, а предположительные виновники скрылись.
По данным «Известий», убитый — 36-летний мужчина. По предварительным данным, он скончался от черепно-мозговой травмы.
На месте происшествия работают оперативные службы, устанавливаются детали произошедшего. В пресс-службе столчиного СК уточнили, что следователи приступили к осмотру места происшествия, изучают записи камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.
Кроме того, прокуратура Москвы контролирует ход и результаты процессуальной проверки.
Ранее, 23 сентября, в районе набережной в подмосковном Щелково избили 29-летнего жителя на глазах его супруги и их годовалой дочери. Толпа избила мужчину ногами и руками.