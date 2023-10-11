Маске рады: премьерой сезона в двух московских театрах стала драма Лермонтова

Любовь и голуби. Кураторки и редакторки. Литературный семинар и бал у сатаны. А также мирискусническая пышность, отрезвляющий минимализм и человек играющий. МХТ имени Чехова и Театр Российской армии показали премьеры «Маскарада» по пьесе Михаила Лермонтова. «Известия» оценили актуализированную классику.

Любовь и культурология

В афише МХТ имени Чехова премьера юбилейного сезона представлена так: Семен Саскеев. «Маскарад с закрытыми глазами». Театральное исследование природы любви. По мотивам пьесы М.Ю. Лермонтова «Маскарад» и повести А. Шницлера «Новелла о снах». Семен Саскеев — это псевдоним режиссера Петра Шерешевского. А его сочинение можно назвать театральным переложением старинного музыкального жанра под названием «кводлибет». Суть его в комбинировании известных мелодий как по вертикали, так и по горизонтали, в общем, музыкальная окрошка. Правда режиссер-драматург представляет свое детище как «культурологическое исследование природы любви», но исследование предполагает стройность и логичность, здесь же все «мелодии» вперемешку, плавают себе в тумане без руля и без ветрил. Только уцепишься за одну, как тут же встревает другая.

Есть сюжет лермонтовский. Специалист по творчеству поэта, университетский преподаватель Евгений Александрович Арбенин подозревает в неверности супругу Нину. А соблазнил ее, считает лермонтовед, его собственный студент. Но как наказать подлеца, придумать не может. Папа-то у студента спонсор университета, не ровен час оставит без прибавки к жалованию. Нину специалист гнобит втихую, а страхи свои переживает громко — кружит по сцене неприкаянной шлюпкой под рэп «Белеет парус одинокий» в ритмичном исполнении студенток.

Есть сюжет шницлеровский, а скорее, кубриковский. Незадолго до кончины Стэнли Кубрик снял «С широко закрытыми глазами», фильм про супружеские девиации, старт которым дает жена. Так и в спектакле. Нина вроде бы не та безукоризненная супруга, что была у Лермонтова, но свечку, однако, никто держал и в измене ее не уличал. А вот Арбенин таки отправляется на сексуальные игрища, устроенные по образу и подобию сходки в фильме: полуобнаженные барышни и мужчины в плащах (все в масках) ходят кругами, коленопреклоняются и молчат о чем-то важном.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отдельной строкой идет повествование о некоем Птицыне, который приревновал, убил, расчленил и выбросил в канал свою молодую подругу. А Арбенина, потенциального Птицына, так и тянет к воде. Вместе с другом Казариным пьянствует он на фоне прибрежных оград и парапетов, мрачные мысли тая, и только вмешательство стражей правопорядка («Цель пребывания? Где прописаны»?) охалаживает мстителя.

Это, так сказать, сквозные линии, а имеются еще и побочные. Например, литературный семинар Евгения Александровича этак минут на 30. Тема: «Чем «Маскарад» отличается от «Отелло». Или игра в покер с участием братьев Грушницких и княжны Лиговской, а как иначе? Арбенин — духовный брат Печорина. Или рассказ о грехопадении Федры и Тесея. Федрой выступает баронесса Штраль, она же кураторка и редакторка Инесса Викторовна, а ее пасынок Тесей, он же Звездич, — тот самый студент, якобы соблазнитель.

Но и это еще не всё. Рефлексию «про любовь» дополняет диснеевский мультик о Белоснежке, как и Нина, невинно оклеветанной (Арбенин смотрит не отрываясь), кадры с голубями (Птицыны везде) и много чего еще полезного, познавательного.

Зачем всё это? Исключительно ради ответа на главный вопрос Саксеева-Шерешевского: до какой степени мы защищены культурой, образованием и моралью от диких инстинктов и демонов, которые в нас дремлют? Отвечает Арбенин — главный носитель тех самых инстинктов-демонов. Протягивает Нине мороженое и сам откусывает — ешь, мол, травить тебя не собираюсь, я человек цивилизованный. Вальс Хачатуряна. Занавес.

Всю эту сумбурную псевдокультурологию, многократно увеличенную видеоизображением (весь задник — один сплошной экран), МХТ приберег к своему 125-летию. Помним, с чего начинали, и вот к чему пришли. Печаль.

Вдвойне обидно за народного артиста России Игоря Верника. У него главная роль и юбилей — 60 лет. Артист превосходный, равно убедительный во всех драматических жанрах. Логично, что ему отдана львиная доля сценического времени, жаль только, что произносит он большей частью слова авторства Семена Саскеева. Зато, когда дело доходит до оригинального текста «Маскарада», кожей чувствуешь, как сильно хочется актеру раствориться в нем без остатка и говорить, говорить, говорить. Игорь Эмильевич, конечно, дипломат и уже не раз повторил, какой подарок для него эта роль, но зрителя-то не обманешь, да и собственный отличный вкус тоже. В общем, эпизоды, где Верник — Арбенин лермонтовский нужно смотреть обязательно, а в тех эпизодах, где он — Арбенин саскеевский, рекомендую вздремнуть, чем многие во время показа и занимались.

Жизнь как игра

У народного артиста России Александра Домогарова тоже юбилей, те же 60. И в подарок он тоже получил роль Арбенина в «Маскараде». Первый показ спектакля Театра Российской армии в постановке Нины Чусовой состоялся летом, в день рождения актера. 14 и 15 октября театр представит очередной премьерный блок.

Этот «Маскарад» — стопроцентно лермонтовский, от начальной сцены безмятежного супружеского счастья до финального безумия — всё по тексту. Никаких культрологических дополнений, пояснений, посторонних аллюзий. Только пьеса, лишний раз подтверждающая, что проверенная временем классика всегда современна, было бы желание в нее вникнуть и адекватно преподнести.

При жизни Лермонтова цензура дважды не пропустила «Маскарад» — «по причине резких страстей», и именно резкость, утрированность определяют облик спектакля. Сцена декорирована в соответствии с лермонтовской эпохой — ампирные диваны и кресла, столы, консоли, канделябры, фарфор. Но вместо бархата — гладкие пластиковые поверхности, мебель расписана подчеркнуто рельефно, а уходящее ввысь пространство декорировано металлическим светолабиринтом, чутко реагирующим на эмоциональные перепады. Страсти накаляются — конструкция вспыхивает, стихают — гаснет, в трагическом финале горит неистовым пламенем.

Фото: пресс-службой Театра Российской армии

Экспрессии сценического оформления соответствуют костюмы. Мирискусническая пышность соседствует с отрезвляющим минимализмом. Ярко-фиолетовые кринолины дам, алое платье баронессы Штраль, экстравагантные боа, горжетки, перья, аксельбанты — и тут же черно-белый Арбенин, и почти домашний Шприх в полосатом вязаном жилете, такой уютный и располагающий, что заподозрить в нем афериста никак невозможно.

Сцена маскарада решена с декадентской избыточностью и будто бы вдохновлена сном пушкинской Татьяны — «один в рогах, с собачьей мордой, другой с петушьей головой,/ здесь ведьма с козьей бородой, тут остов чопорный и гордый,/ там карла с хвостиком, а вот полужуравль и полукот». Но вполне возможно, что референсом послужил булгаковский бал у сатаны, во всяком случае дела здесь творятся сатанинские. Красота становится уродством, добро — пороком, честь — бесчестьем.

Но Арбенин вопреки окружающим страстям персонаж совсем не демонический. Домогаров играет человека с узнаваемой биографией. Когда-то он, наверное, был таким же, как молодой Звездич — влюблялся, волочился, дрался и кутил (кстати, ролью Звездича в спектакле Леонида Хейфеца актер начинал свою артистическую карьеру в Театре армии), а затем, как Онегин, «к жизни вовсе охладел». К жизни, но не к игре.

«Вы человек иль демон? — Я? — Игрок!» Ключевые слова для понимания образа. Арбенин у Домогарова — Homo ludens, человек играющий. Опытнейший, хладнокровный, работающий в долгую, просчитывающий наперед, не соблазняющийся легкой добычей, всё знающий о себе, о людях, о мире. И вдруг эта философия абсолютно уверенного в себе индивидуума терпит сокрушительный крах. Игра уступает место реальности, в которую трудно поверить и которую невозможно принять. И уже нет времени начать новую игру, и сил жить, не играя, тоже нет.

Концепт вроде бы угнетающий, но ударом по психике спектакль не назовешь — настолько умиротворяет гармоничное единство драматической, живописной и музыкальной составляющих. А ритм и структуру всему повествованию задает блистательное лермонтовское слово, лучший режиссер и организатор. Создатели спектакля доверились ему и не проиграли.