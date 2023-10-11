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Больше половины россиян ежедневно сталкиваются с лихачами на дороге

Опрос: 55% россиян ежедневно сталкиваются с лихачами на дороге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Больше половины (55%) россиян заявили, что сталкиваются с опасными водителями ежедневно. Самыми частыми причинами аварий они назвали невнимательность (63%), беспечное поведение водителя (61%), любовь к экстремальному вождению (57%), неспособность оценить риски (56%) и ситуацию на дороге (55%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование» и сервисом «Автокод». Результатами аналитики поделились с «Известиями» 11 октября.

Отмечается, что большинство россиян (76%) считают, что наибольшая угроза на дороге исходит от автомобилистов, а не от пешеходов (24%). Источниками риска на дороге для опрошенных стали водители, которые постоянно отвлекаются на телефон и разговоры с пассажирами (71%), любители выпить алкоголь до поездки (69%) и «уличные гонщики» (48%), которые устраивают ралли на дорогах города.

При этом подавляющее большинство (95%) опрошенных верят в существование идеального водителя, который не создает опасности на дороге (87%), пользуется поворотниками (80%), соблюдает дистанцию между машинами (70%), пропускает в пробке (66%) и постоянно следит за состоянием своего авто (55%). А каждый восьмой (12%) россиянин предполагает, что сочетает в себе все эти черты.

«По нашим данным, в сентябре 2023 года количество обращений по причине ДТП снизилось на 15% относительно такого же периода в прошлом году. Москва и Санкт-Петербург примерно равны по этому показателю: –15% и –17% соответственно. Самое серьезное снижение в Казани, –20%. Основная причина сокращения аварийных ситуаций может крыться в том, что автомобиль стал восприниматься как более ценное имущество» — прокомментировал вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Уточняется, что в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России.

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В июле были опубликованы результаты совместного опроса ВТБ и «Открытие Авто», которые свидетельствовали о том, что в России каждый четвертый автовладелец меняет машину каждые четыре-пять лет. При этом чаще других решаются на смену автомобиля на Северном Кавказе: 35% жителей этого региона покупают новую машину не реже чем раз в пять лет. Немного меньше таких автолюбителей в ЮФО — 34%.

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