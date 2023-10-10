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Лифт с 14 людьми сорвался в шахту в пермской больнице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В больнице «Архангела Михаила и Всех Небесных Сил» в Перми лифт с 14 людьми сорвался в шахту, три человека получили незначительные травмы. Об этом во вторник, 10 октября, сообщили «Известиям» в региональном министерстве здравоохранения.

«Остальные пассажиры лифта не пострадали. Все они были оперативно эвакуированы силами сотрудников медучреждения. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь силами врачей больницы, в том числе врачом-травматологом», — указали в ведомстве.

По информации министерства, в момент происшествия в лифте находилось 12 пациентов, санитарка и лифтер. В минздраве отметили, что на данный момент важнее всего оказать помощь пострадавшим, которые были переведены в травматологическое отделение с незначительными травмами. При этом большинство пассажиров лифта не пострадало.

Представители минздрава заявили, что проведут расследования причин происшествия. В больнице при этом утверждают, что лифт проходил необходимое техническое обслуживание и проверки. По словам представителей администрации учреждения, сейчас тросы лифта целы и он исправен, в ходе инцидента он не срывался, а опустился на отбойники из-за сработавшей защиты.

Ранее местные СМИ сообщали, что двери лифта не удавалось открыть в течение получаса после падения. Очевидцы также утверждали, что в какой-то момент в кабине появился дым, а у застрявших пассажиров началась паника.

Ранее в этот же день сообщалось об опрокидывании лифта с тремя подростками в торговом комплексе «Вива-Лэнд» в Самаре. По данным «Известий», инцидент произошел из-за перегруза, пострадавших в результате поломки нет.

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