Жители Коми отдали мошенникам 26 млн рублей за неделю

За минувшую неделю жители Республики Коми лишились 26 млн рублей из-за мошенников. Полиция проводит проверку по каждому факту.

По данным ИА «Комиинформ», всего пострадали 53 человека. Наибольший ущерб понесла 55-летняя жительница Воркуты. С ней злоумышленники связались от имени департамента финансовой политики и борьбе с финансовыми преступлениями. Они заявили, что кто-то якобы пытается списать средства со счетов женщины. Потерпевшую переводили с одного «оператора» на другого в течение нескольких часов. В итоге они убедили воркутинку перевести деньги на посторонний счет. Пострадавшая лишилась 1 млн рублей.

Аналогичным образом мошенникам удалось обмануть жителей Усинска и Сыктывкара. Потерпевшие отдавали деньги, выполняя инструкции собеседников по телефону.

Сотрудники полиции напоминают, что при подобных звонках нельзя выполнять указания собеседников. Следует немедленно прекратить разговор и позвонить в банк по телефону, который указан на банковской карте или в договоре об оказании услуг.

В Саратове мошенники по телефону убедили 63-летнюю пенсионерку перевести на «безопасный» счет 2,27 млн рублей. Кроме того, женщина согласилась продать квартиру. Полученные средства в размере 3,7 млн рублей она также перевела на посторонний счет.