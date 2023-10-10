Реклама
Прямой эфир
Общество
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено
Происшествия
В Кузбассе эвакуировали горняков из-за пожара на шахте
Мир
В секторе Газа в результате авиаудара погибли двое палестинских журналистов
Общество
СК завершил расследование дела Треповой о теракте в Петербурге
Культура
Третьяковская галерея впервые показала публике свой самый крупный экспонат
Политика
Премьер-министр Ирака прибыл с визитом в Россию
Общество
Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины
Мир
Партия Японии утвердила решение об исключении посетившего РФ депутата
Мир
Число погибших палестинцев в конфликте с Израилем превысило 700
Мир
Семья из 14 человек погибла при атаках ВВС Израиля на сектор Газа
Мир
Пушков призвал отнестись серьезно к словам генерала Милли о конфликте с Россией
Мир
Карлсон указал на возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке
Мир
Quds сообщил о вторжении израильских войск в Наблус на Западном берегу
Армия
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение войскам ВСУ в ДНР

Жители Коми отдали мошенникам 26 млн рублей за неделю

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшую неделю жители Республики Коми лишились 26 млн рублей из-за мошенников. Полиция проводит проверку по каждому факту.

По данным ИА «Комиинформ», всего пострадали 53 человека. Наибольший ущерб понесла 55-летняя жительница Воркуты. С ней злоумышленники связались от имени департамента финансовой политики и борьбе с финансовыми преступлениями. Они заявили, что кто-то якобы пытается списать средства со счетов женщины. Потерпевшую переводили с одного «оператора» на другого в течение нескольких часов. В итоге они убедили воркутинку перевести деньги на посторонний счет. Пострадавшая лишилась 1 млн рублей.

Аналогичным образом мошенникам удалось обмануть жителей Усинска и Сыктывкара. Потерпевшие отдавали деньги, выполняя инструкции собеседников по телефону.

Сотрудники полиции напоминают, что при подобных звонках нельзя выполнять указания собеседников. Следует немедленно прекратить разговор и позвонить в банк по телефону, который указан на банковской карте или в договоре об оказании услуг.

В Саратове мошенники по телефону убедили 63-летнюю пенсионерку перевести на «безопасный» счет 2,27 млн рублей. Кроме того, женщина согласилась продать квартиру. Полученные средства в размере 3,7 млн рублей она также перевела на посторонний счет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023