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Два человека пострадали в ДТП с трактором в Брянской области

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Трактор столкнулся с грузовиком на трассе в Брянской области. Серьезные травмы получили оба водителя.

Авария произошла вечером 9 октября на дороге Брянск — Новозыбков — Погар. На территории Погарского района 42-летний водитель большегруза MAN не выбрал безопасную дистанцию со следовавшим впереди трактором с прицепом. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Водитель грузовика получил сочетанную травму, закрытую травму грудной клетки, а также переломы ребер, бедра и голени. Мужчину госпитализировали в состоянии травматического шока. 72-летний водитель трактора получил переломы костей черепа и ребер.

В ходе проверки инспекторы установили, что трактор не был зарегистрирован в установленном порядке. Кроме того, отсутствуют страховой полис и диагностическая карта.

В Красноярском крае четыре автомобиля столкнулись на трассе Р-255 «Сибирь» в районе села Большая Уря. Погибла трехлетняя девочка, которую перевозили в детском кресле, не соответствующем росту и весу ребенка. Травмы получили пять человек.

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