Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил определить источники допфинансирования лечения гепатита С
Экономика
ФАС направила запросы об обоснованности цен ряду компаний на рынке арматуры
Мир
В ЕС может значительно вырасти стоимость оливкового масла
Мир
Замглавы МИД РФ Грушко обсудил с послом Турции ситуацию на Украине
Мир
Четверо россиян числятся пропавшими без вести в Израиле
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на уровне 101,35 рубля на 10 октября
Экономика
Путин утвердил передачу ВТБ контрольного пакета акций ОСК
Мир
Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области Казахстана
Мир
В МИД РФ призвали зафиксировать права армян Карабаха в мирном договоре
Армия
Путин присвоил звание Героя России рядовому Дмитрию Егорову посмертно
Общество
Верховный суд поддержал запрет на распространение звуковой рекламы
Экономика
Доллар в ходе торгов превысил 102 рубля
Армия
Минобороны РФ сообщило о перехвате снаряда HIMARS российской системой ПВО
Мир
Аэропорт в Гамбурге приостановил работу из-за сообщения о бомбе

В результате ДТП в Красноярском крае погибла трехлетняя девочка

0
Фото: Telegram/mvd_24
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате ДТП на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе села Большая Уря с участием четырех автомобилей погибла трехлетняя девочка. Об этом 9 октября сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю в своем Telegram-канале.

«<...> 28-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Toyota RAV4. После этого с Toyota столкнулась Honda Civic, следовавшая в попутном направлении. От удара Toyota выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик MAN», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что погибшая девочка перевозилась в детском кресле, не соответствующем росту и весу ребенка. В этом автомобиле также пострадал девятилетний мальчик, который не был пристегнут ремнем безопасности.

Общее число пострадавших в результате ДТП составило пять человек. В их числе оказались водитель и попутчик автомобиля Honda, пассажиры машин Nissan и Toyota.

В настоящее время на месте происшествия работает специализированная следственно-оперативная группа с целью выявления всех обстоятельств случившегося.

Аварии набирают обороты: в России выросло число ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

Ранее в этот день управление МВД России по Ульяновской области сообщило о двойном ДТП, в результате которого пострадали семь человек, в том числе двое детей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023