В результате ДТП в Красноярском крае погибла трехлетняя девочка

В результате ДТП на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе села Большая Уря с участием четырех автомобилей погибла трехлетняя девочка. Об этом 9 октября сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю в своем Telegram-канале.

«<...> 28-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Toyota RAV4. После этого с Toyota столкнулась Honda Civic, следовавшая в попутном направлении. От удара Toyota выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик MAN», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что погибшая девочка перевозилась в детском кресле, не соответствующем росту и весу ребенка. В этом автомобиле также пострадал девятилетний мальчик, который не был пристегнут ремнем безопасности.

Общее число пострадавших в результате ДТП составило пять человек. В их числе оказались водитель и попутчик автомобиля Honda, пассажиры машин Nissan и Toyota.

В настоящее время на месте происшествия работает специализированная следственно-оперативная группа с целью выявления всех обстоятельств случившегося.

Ранее в этот день управление МВД России по Ульяновской области сообщило о двойном ДТП, в результате которого пострадали семь человек, в том числе двое детей.