Немецкий эксперт Хауке Ритц пояснил предпосылки зависимости Германии от США

Опыт двух мировых войн оставил в Германии сознание вины, на фоне которой у страны развился общий страх перед самостоятельной ролью в мире. Такое пояснение относительно частого следования Берлина в фарватере американской политики «Известиям» дал немецкий публицист и философ Хауке Ритц.

«Чем дальше в прошлое уходит война, тем больше этот аспект выходит на первый план. Если при Вилли Брандте и Гельмуте Шмидте еще можно было артикулировать интересы Германии, то теперь подходы в этом направлении воспринимаются как проявление правого мышления. Общественный договор, который здесь вступает в действие, можно описать следующим образом: «Пока мы делаем то, что хотят американцы, мы не можем быть виновными снова», — отметил немецкий эксперт.

По его словам, это совершенно иррациональная точка зрения, но на бессознательном уровне законы логики вряд ли действуют. При этом Хауке Ритц подчеркнул, что такую коллективную психологическую предрасположенность можно переломить, но переориентация не произойдет сама собой.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Хауке Ритца «Известиям»:

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