Реклама
Прямой эфир
Мир
В секторе Газа в результате авиаудара погибли двое палестинских журналистов
Общество
СК завершил расследование дела Треповой о теракте в Петербурге
Культура
Третьяковская галерея впервые показала публике свой самый крупный экспонат
Политика
Премьер-министр Ирака прибыл с визитом в Россию
Общество
Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины
Мир
Партия Японии утвердила решение об исключении посетившего РФ депутата
Мир
Число погибших палестинцев в конфликте с Израилем превысило 700
Мир
Семья из 14 человек погибла при атаках ВВС Израиля на сектор Газа
Мир
Пушков призвал отнестись серьезно к словам генерала Милли о конфликте с Россией
Мир
Карлсон указал на возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке
Мир
Quds сообщил о вторжении израильских войск в Наблус на Западном берегу
Армия
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение войскам ВСУ в ДНР
Общество
Два землетрясения за сутки зафиксировали на Камчатке
Мир
Forbes сообщил о потере Израилем шести танков «Меркава» из-за атаки ХАМАС

Публицист Хауке Ритц рассказал об отношении немцев к антироссийской пропаганде

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Michael Gstettenbauer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Как минимум половина населения Германии осознает, что освещение событий вокруг России носит односторонний характер. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал немецкий публицист и философ Хауке Ритц.

«Около 50% немцев в той или иной степени отвернулись от традиционных СМИ. Это означает, что вместо них они читают очень многочисленные альтернативные СМИ в интернете. Для многих постоянная пропаганда против Москвы имеет даже обратный эффект, поскольку это в первую очередь пробуждает интерес к стране и ее народу. Это объясняет, почему немецкий сайт Russia Today наряду с Nachdenkseiten — это до сих пор одно из самых влиятельных альтернативных СМИ в Германии. И это несмотря на то, что в настоящее время доступ к нему возможен только через VPN или другие ухищрения», — отметил он.

По словам немецкого эксперта, несмотря на сложившееся в России ощущение, будто Германия в целом отвернулась от нее, на самом деле в стране скорее наблюдается не разворот от РФ, а раскол в немецком обществе.

«Те, кто всегда чувствовал себя в первую очередь связанным с США, теперь делают это еще сильнее. А те, кто еще до событий на Украине с сомнением относился к расширению НАТО на восток, кто помнил политику разрядки Вилли Брандта, Гельмута Шмитта и времена Герхарда Шредера, теперь еще больше убеждены, что расширение НАТО на восток было ошибкой. Между этими двумя позициями находится третья часть населения, занимающая нейтральную позицию», — пояснил Хауке Ритц.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Хауке Ритца «Известиям»:

Вынесли сор: лидеры ЕС разругались из-за Украины

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023