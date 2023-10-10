Публицист Хауке Ритц рассказал об отношении немцев к антироссийской пропаганде

Как минимум половина населения Германии осознает, что освещение событий вокруг России носит односторонний характер. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал немецкий публицист и философ Хауке Ритц.

«Около 50% немцев в той или иной степени отвернулись от традиционных СМИ. Это означает, что вместо них они читают очень многочисленные альтернативные СМИ в интернете. Для многих постоянная пропаганда против Москвы имеет даже обратный эффект, поскольку это в первую очередь пробуждает интерес к стране и ее народу. Это объясняет, почему немецкий сайт Russia Today наряду с Nachdenkseiten — это до сих пор одно из самых влиятельных альтернативных СМИ в Германии. И это несмотря на то, что в настоящее время доступ к нему возможен только через VPN или другие ухищрения», — отметил он.

По словам немецкого эксперта, несмотря на сложившееся в России ощущение, будто Германия в целом отвернулась от нее, на самом деле в стране скорее наблюдается не разворот от РФ, а раскол в немецком обществе.

«Те, кто всегда чувствовал себя в первую очередь связанным с США, теперь делают это еще сильнее. А те, кто еще до событий на Украине с сомнением относился к расширению НАТО на восток, кто помнил политику разрядки Вилли Брандта, Гельмута Шмитта и времена Герхарда Шредера, теперь еще больше убеждены, что расширение НАТО на восток было ошибкой. Между этими двумя позициями находится третья часть населения, занимающая нейтральную позицию», — пояснил Хауке Ритц.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Хауке Ритца «Известиям»:

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