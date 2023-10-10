В МИЦ «Известия» обсуждают доступность медпомощи при редких болезнях. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Доступность медицинской помощи и проблемы лекарственного обеспечения для взрослых пациентов с редкими заболеваниями».

О возможности обеспечения терапией пациентов после наступления совершеннолетия и продолжении лечения за счет средств фонда «Круг добра» рассказывают: