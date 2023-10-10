Два землетрясения за сутки зафиксировали на Камчатке
На Камчатке произошло второе землетрясение за сутки, его магнитуда составила 4,6. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России во вторник, 10 октября.
Первое землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в акватории Камчатского залива на глубине 23 км. Эпицентр залегал в 47 км восточнее поселка Усть-Камчатска Усть-Камчатского муниципального района. Подземные толчки в этом поселке, а также в селе Крутоберегове ощущались до трех баллов. Жертв и разрушений нет, угрозу цунами не объявляли.
Второе землетрясение с магнитудой 4,6 произошло в акватории Авачинского залива на глубине 79 км, очаг залегал в 32 км от Петропавловска-Камчатского. В отдельных его районах подземные толчки также ощущались силой до трех баллов, отмечает телеканал «Звезда».
Ранее, 8 октября, сообщалось, что число погибших в результате двух землетрясений в Афганистане возросло до 2445. Как уточняет RT, 13 сел на северо-западе страны были полностью уничтожены.
3 октября в Непале и Индии произошло мощное землетрясение. В Непале его магнитуда составила 6,2. Как сообщает Life.ru, толчки также ощущались в индийском Нью-Дели.