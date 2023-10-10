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Два землетрясения за сутки зафиксировали на Камчатке

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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На Камчатке произошло второе землетрясение за сутки, его магнитуда составила 4,6. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России во вторник, 10 октября.

Первое землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в акватории Камчатского залива на глубине 23 км. Эпицентр залегал в 47 км восточнее поселка Усть-Камчатска Усть-Камчатского муниципального района. Подземные толчки в этом поселке, а также в селе Крутоберегове ощущались до трех баллов. Жертв и разрушений нет, угрозу цунами не объявляли.

Второе землетрясение с магнитудой 4,6 произошло в акватории Авачинского залива на глубине 79 км, очаг залегал в 32 км от Петропавловска-Камчатского. В отдельных его районах подземные толчки также ощущались силой до трех баллов, отмечает телеканал «Звезда».

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Ранее, 8 октября, сообщалось, что число погибших в результате двух землетрясений в Афганистане возросло до 2445. Как уточняет RT, 13 сел на северо-западе страны были полностью уничтожены.

3 октября в Непале и Индии произошло мощное землетрясение. В Непале его магнитуда составила 6,2. Как сообщает Life.ru, толчки также ощущались в индийском Нью-Дели.

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