Военные врачи медицинского батальона Южного военного округа впервые провели операцию на открытом сердце в зоне СВО на запорожском направлении вблизи линии соприкосновения с противником. Об этом 10 октября сообщило Министерство обороны России.

Медики использовали заброшенный склад под операционную и использовали современное медицинское оборудование и необходимые медикаменты. Здесь же медикам удалось провести первую в истории батальона операцию на открытом сердце, стабилизировав и ушив рану правого желудочка.

Также военнослужащие дооборудовали санитарный бронеавтомобиль «Линза» и сделали из нее реанимацию на колесах, чтобы не терять драгоценное время на перевозку раненых.

Вооруженные сил Украины (ВСУ) продолжают использовать кассетные боеприпасы. Из-за них жертвы получают характерные множественные осколочные ранения. Медикам в таких случаях необходимо остановить кровь и удалить осколки.

Ранее, 3 октября, сообщалось, что волонтеры «Красного обоза» в четвертый раз доставили гуманитарные грузы на новые территории России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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