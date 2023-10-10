Эксперт объяснил переброску подразделений ВФУ в район Артемовска

В желании вооруженных формирований Украины продвинуться в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) нет военного значения, особенно под зиму, это просто вопрос престижа, рассказал «Известиям» Владислав Шурыгин.

Так он прокомментировал информацию источников «Известий», согласно которой наиболее ВФУ перебрасывают в район Артемовска наиболее боеспособные части, снимая их с запорожского направления.

«Артемовск для украинских боевиков — это прежде всего символ, который они раскручивали почти полгода штурма, называя его непреступной крепостью», — отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что ВФУ сейчас важно занять позиции, которые позволили бы им держать оборону зимой.

«Скоро окончательно станет ясно, что они всё-таки собираются делать. Будут ли укреплять донецкое направление переброшенными частями или попытаются пробиться в районе Клещеевки к Артемовску», — подытожил Шурыгин.

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили свыше 400 бойцов ВФУ и 28 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили 2 октября в Минобороны РФ. В Запорожской области уничтожена станция постановки помех навигационным приемникам «Анклав». Российскими средствами ПВО сбито два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две оперативно-тактические ракеты ВФУ и 45 украинских БПЛА.



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Холодный просчет: ВФУ концентрируют свои силы в районе Артемовска