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Для агрегаторов такси введут штрафы за передачу данных за границу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Департамент транспорта Москвы предложил ввести штрафы для агрегаторов такси за передачу сведений, содержащих персональные данные, за пределы РФ. Такое предложение содержится в письме заместителя мэра столицы и главы Дептранса Максима Ликсутова в адрес председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. «Известия» ознакомились с его копией.

Без шашечек, но ехать: агрегаторы такси нашли лазейку в новом законе
Она позволяет передавать заказы водителям, которые не оформили разрешение на перевозку пассажиров

Подлинность письма редакции подтвердил источник в одном из крупных агрегаторов. Речь идет о поправках в КоАП РФ, которые обсуждаются в рамках подготовки ко второму чтению думского законопроекта об ответственности агрегаторов за нарушение принятого в конце 2022 года нового закона о такси. Сам проект был внесен в ГД еще в 2019-м группой депутатов и принят в первом чтении этим летом. Сейчас он предусматривает штрафы только за нарушение порядка обработки информации о заказе такси и за передачу заказа лицам, не имеющим права на осуществление таких перевозок (штрафы до 500 тыс. рублей).

«Предлагается в статье 11.14.5 КоАП РФ внести изменения, предусматривающие ответственность за передачу сведений, содержащих персональные данные водителей легковых такси, фрахтователей и пассажиров, за пределы территории Российской Федерации», — говорится в письме Максима Ликсутова. Запрет на передачу таких данных содержится в ч. 4 ст. 19 принятого нового закона.

В сервисах «Максим» и «Ситимобил», «Таксовичкофф» «Известиям» сообщили, что итак не передают указанные данные за границу. В «Яндекс такси» и в InDrive на запросы не ответили.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Никому не данные: агрегаторов такси оштрафуют за передачу персональной информации за рубеж

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