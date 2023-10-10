Для агрегаторов такси введут штрафы за передачу данных за границу

Департамент транспорта Москвы предложил ввести штрафы для агрегаторов такси за передачу сведений, содержащих персональные данные, за пределы РФ. Такое предложение содержится в письме заместителя мэра столицы и главы Дептранса Максима Ликсутова в адрес председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. «Известия» ознакомились с его копией.

Подлинность письма редакции подтвердил источник в одном из крупных агрегаторов. Речь идет о поправках в КоАП РФ, которые обсуждаются в рамках подготовки ко второму чтению думского законопроекта об ответственности агрегаторов за нарушение принятого в конце 2022 года нового закона о такси. Сам проект был внесен в ГД еще в 2019-м группой депутатов и принят в первом чтении этим летом. Сейчас он предусматривает штрафы только за нарушение порядка обработки информации о заказе такси и за передачу заказа лицам, не имеющим права на осуществление таких перевозок (штрафы до 500 тыс. рублей).

«Предлагается в статье 11.14.5 КоАП РФ внести изменения, предусматривающие ответственность за передачу сведений, содержащих персональные данные водителей легковых такси, фрахтователей и пассажиров, за пределы территории Российской Федерации», — говорится в письме Максима Ликсутова. Запрет на передачу таких данных содержится в ч. 4 ст. 19 принятого нового закона.

В сервисах «Максим» и «Ситимобил», «Таксовичкофф» «Известиям» сообщили, что итак не передают указанные данные за границу. В «Яндекс такси» и в InDrive на запросы не ответили.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Никому не данные: агрегаторов такси оштрафуют за передачу персональной информации за рубеж