Мужчина попал под электричку в городском округе Фрязино в Подмосковье

Мужчина попал под электричку в городском округе Фрязино в Московской области и остался жив. Об этом пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас» сообщает в понедельник, 9 октября.

«Сегодня спасатели 305-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» эвакуировали с железнодорожных путей мужчину, который попал под электропоезд и чудом остался в живых. Инцидент произошел в городском округе Фрязино», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Спасатели, прибывшие на место происшествия, осмотрели пострадавшего, зафиксировали шейный отдел позвоночника и наложили шину на сломанную правую голень.

«Остановив кровотечение на голове и подбородке, работники дежурной смены зафиксировали 37-летнего мужчину на носилках и вместе с железнодорожниками транспортировали его в машину скорой медицинской помощи. С травмами различной степени тяжести мужчина был госпитализирован», — рассказали в пресс-службе.

В этот же день телеканал «360» сообщил, что мужчину сбил поезд на станции Вешняки МЦД-3. Из-за столкновения пострадавшему отрезало руку.

3 июня «Известия» писали, что в Москве электричка сбила трех человек в районе железнодорожной станции Тульская.