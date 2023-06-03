В Москве электричка сбила трех человек на станции «Тульская»

В Москве электричка сбила трех человек в районе железнодорожной станции «Тульская». Об этом сообщает источник «Известий» 3 июня.

На место происшествия выехали экстренные службы. Состояние пострадавших уточняется. Другие данные произошедшего устанавливаются.

Ранее, 29 мая, в подмосковном Одинцово работник железной дороги спас девушку, которая собиралась переходить пути перед приближающимся поездом. Рабочий Михаил Ераховец в беседе с «Известиями» рассказал, что девушка была в наушниках и не заметила приближения поезда.

По его словам, она уже поставила ногу на рельсу, как он успел оттолкнуть ее от переезда.