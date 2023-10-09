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Верховный суд поддержал запрет на распространение звуковой рекламы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Верховный суд РФ поддержал запрет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на распространение звуковой рекламы. Об этом ведомство сообщило «Известиям» 9 октября.

«Суд признал незаконным распространение звуковой рекламы на стене здания «Кинотеатр Центральный» в Якутске», — сообщили в органе.

Поводом для разбирательства стало то, что в 2022 году управление ФАС по Якутии признало ООО «Оберон» нарушителем закона о рекламе, так как организация распространяла звуковую рекламу со светодиодного экрана через колонки, установленные у входа в кинотеатр.

Общество обжаловало решение управления, так как закон о рекламе запрещает звуковую рекламу через оборудование, монтируемое и располагаемое на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений, в то время как его колонки не были закреплены и размещались нестационарно.

Позицию ООО поддержали суды трех инстанций, однако Верховный суд РФ отменил их решения и принял новый судебный акт, который определил, что размещение колонок на ступенях здания, а не на его стене или крыше, не влияет на вывод о недопустимости распространения звуковой рекламы вблизи указанных объектов.

«Одновременное визуальное и слуховое восприятие потребителями рекламных роликов на светодиодном экране привлекает их внимание к звуковой рекламе, которая распространяется единым звукотехническим оборудованием. Трансляция рекламы со звуковым сопровождением в течение длительного времени создает звуковую нагрузку в общественных местах», — привела ФАС мнение суда.

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Ранее, 6 октября, ФАС оштрафовала АО «Почта банк» на 500 тыс. рублей за нарушение рекламного законодательства. В ведомстве рассказали, что банк указывал условия для получения пониженной процентной ставки по кредиту мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение.

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