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ФАС оштрафовала Почта банк за нарушение рекламного законодательства

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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ФАС оштрафовала АО «Почта банк» на 500 тыс. рублей за нарушение рекламного законодательства, сообщили «Известиям» в службе 6 октября.

«Условия для получения пониженной процентной ставки по кредиту указывались мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение», — пояснили в ФАС.

Ранее в ведомство обратился гражданин с жалобой на рекламу опции банка «Гарантированная ставка» при выдаче кредита, которая распространялась на роллерном дисплее в Москве.

«В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4% при услуге «Гарантированная ставка». Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита и возможность участия в акции (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и пр.), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени. Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях акции, определяющих стоимость кредита», — подчеркнули в пресс-службе антимонопольного органа.

Там отметили, что комиссия ФАС признала рекламу кредита ненадлежащей и выдала банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе.

«В отношении организации также было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения служба оштрафовала банк на 500 тыс. рублей в соответствии с КоАП РФ», — пояснили в ФАС.

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