Эксперт спрогнозировал дальнейшее ослабление рубля

Есть тенденции к дальнейшему ослаблению курса рубля. Об этом 9 октября «Известиям» заявил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

«Мы ожидаем, что к концу года стоимость доллара будет держаться в диапазоне 94,5–100,5 рубля, и сейчас видим тенденции к дальнейшему плавному ослаблению курса рубля относительно мировых валют. Главными факторами, поддерживающими рубль в октябре, станут заявления и действия властей: октябрьское заседание ЦБ, озвучивание подробной информации по источникам бюджетных доходов, предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Китай в рамках форума «Один пояс — один путь», — сказал он.

Специалист напомнил, что на последнем заседании Банк России допустил и дальнейшее повышение ставки в случае превышения целевого уровня инфляции. Возможно, до конца года регулятор также предпримет дополнительные меры по поддержке рубля — ужесточение обязательств по продаже валютной выручки или усиление валютных интервенций, считает эксперт.

Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев заявил, что рубль остается под давлением на фоне роста доллара в мире как резервной валюты в условиях рисков экономической рецессии и геополитической напряженности (события на Ближнем Востоке).

«В ближайшую среду рынок получит новые данные по торговому балансу России за август и сентябрьский отчет по инфляции, которые могут сгладить негатив в отношении национальной валюты. До конца недели ожидаем колебания доллара в пределах 98–104 рублей, евро — в диапазоне 104–108 рублей, а юаня — 13,45–14,50 рубля», — сказал он.

Сегодня высокие ставки центральных банков, влияющие на приток «горячего» капитала со стороны финансовых институтов, повышают волатильность на рынке в любых условиях, в том числе и на фоне обострения геополитической ситуации, добавил Соболев.

В середине сентября президент России Владимир Путин назвал управляемой ситуацию с курсом рубля и сказал, что не видит непреодолимых трудностей с национальной валютой.