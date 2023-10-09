Ракета Vega запущена с космодрома Куру во Французской Гвиане
Ракета-носитель Vega с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Vega вывела на орбиту таиландский спутник для наблюдения за поверхностью Земли, передает телеканал «Известия». Аппарат предназначен для помощи в предотвращении стихийных бедствий. Кроме того, на орбиту доставили метеорологический спутник Тайваньского космического агентства.
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