Sitronics group испытала первый в РФ прототип электросудна на водороде

Комания Sitronics group провела испытания первого в России прототипа электросудна на водороде. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщили в пресс-службе компании.

«Компания Sitronics group провела успешные испытания судна с электрохимическим генератором (ЭХГ), вырабатывающим энергию из водорода», — заявили ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что для этого инновационного проекта Центр водородных технологий АФК «Система» разработал генератор на топливных элементах. Установка интегрирована в энергосистему катамарана.

«Наш катамаран стал первым российским судном-прототипом, работающим на водороде. На сегодняшний день это самый экологически чистый и перспективный вид топлива. Кроме того, сегодня он и самый энергоэффективный с высоким КПД топливных элементов», — указали в пресс-службе.

Испытания прошли в акватории реки Невы в Ленинградской области в районе верфи Emperium.

В Центре водородных технологий и Sitronics group назвали эксперимент удавшимся.

В сентябре сообщалось, что российский производитель «КамАЗ» занимается разработкой водородного электробуса, в изготовлении которого будут использованы отечественные комплектующие, а также детали из дружественных стран. Ориентировочный дебют автобуса намечен на 2024 год.