Молекулярные «деревья» помогут создать новые антибиотики
Специалисты Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) получили новое комплексное вещество с антибактериальными свойствами. Это древововидные молекулы дендримеры с конусовидным ядром. Испытания показали, что такая конфигурация обладает низкой цитотоксичностью в отношении клеток человека.
Авторы решили совместить эту синтетическую молекулу с антибактериальным ферментом лизоцимом, выделенным из белка куриного яйца.
«В дальнейшем мы планируем продолжить исследования в области комбинированных антибактериальных препаратов на основе дендримеров. Особенно хотелось бы сосредоточиться на изучении полученных соединений в качестве средств доставки фармпрепаратов. И, конечно, мы надеемся, что опубликованная статья заинтересует специалистов в области медицинской химии, и исследование получит дальнейшее развитие», — рассказал руководитель проекта, заведующий кафедрой органической и медицинской химии КФУ Иван Стойков.
Соединение лизоцима с молекулой-дендримером помогло скрыть белок от иммунных клеток организма и уберечь его от разрушения. Однако ученым необходимо провести все стадии доклинических и клинических испытаний нового вещества.
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Ветки в клетки: молекулярные «деревья» победят супербактерии