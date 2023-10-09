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В Думе собрались отклонить проект об отмене онлайн-голосования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Профильный думский комитет по госстроительству и законодательству на заседании 9 октября планирует рекомендовать Госдуме отклонить законопроект КПРФ о неприменении на выборах технологии онлайн-голосования, сообщили «Известиям» в комитете.

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Первый замглавы комитета ГД Юрий Синельщиков (КПРФ), который выступил одним из авторов документа, подтвердил «Известиям», что в проекте решения говорится о неподдержке инициативы.

Член профильного комитета Александр Тетердинко («Единая Россия») рассказал «Известиям», что будет рекомендовать коллегам отклонить законопроект. Депутат станет докладчиком по этому вопросу на заседании в понедельник.

«Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) увеличивает процент участия избирателей на выборах. Оно удобно для многих избирателей, поэтому, я считаю, что вопрос об отказе от ДЭГ совершенно неактуальный. Буду рекомендовать отклонить законопроект», — отметил Тетердинко.

Законопроект КПРФ был внесен в конце 2021 года как реакция партии на думские выборы. Практически два года он лежал в нижней палате парламента без движения, при этом отрицательное заключение кабмин дал еще в апреле 2022-го.

На вопрос о том, почему документ об отмене ДЭГ рассматривают только сейчас, в профильном комитете пояснили, что Госдума проводит активную работу по «расчистке законодательных завалов». В преддверии президентской кампании и ЕДГ 2024 года это касается в том числе инициатив, связанных с выборами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Безопасная дистанция: в ГД отклонят законопроект об отмене онлайн-голосования

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