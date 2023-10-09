В Липецке 10-летнюю девочку госпитализировали после падения на нее дерева
В Липецке десятилетнюю девочку госпитализировали с травмами, после того как на нее упало дерево. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
«Следственным отделом по Советскому округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка по сообщению социальных медиа о травмировании школьницы в результате падения дерева», — говорится в сообщении ведомства.
Ребенка госпитализировали.
Полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее, 4 октября, в Москве девушка пострадала из-за упавшего дерева во время шторма. Позже сама пострадавшая рассказала подробности случившегося в Сети. Она хотела сфотографировать последствия шторма, подошла к месту ЧП, как вдруг на нее накинулись осы, одна из которых ее ужалила. Оказалось, что на рухнувшем дереве было гнездо насекомых.