Два человека погибли и один пострадал при ДТП авто с электричкой

Два человека погибли на месте, один — госпитализирован с травмами после ДТП на железнодорожном переезде в городском округе Лосино-Петровский недалеко от железнодорожной станции Осеевская вечером 8 октября.

«По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, допустил выезд на запрещающий сигнал светофора при пересечении железнодорожного переезда, не оборудованного шлагбаумом, где совершил столкновение с электричкой», — рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.

По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры региона, которая организована проверка по факту столкновения электропоезда с легковым автомобилем, электропоезд 7578 «Москва-Монино» столкнулся с выехавшим на пути на запрещающий сигнал семафора автомобилем ВАЗ-2115, сообщили в Telegram-канале ведомства.



Причины произошедшего устанавливаются, проверку проводит Московско-Ярославская транспортная прокуратура.

5 сентября источник «Известий» рассказал о трагедии, которая произошла в Раменском округе. Женщина погибла в автомобиле после того, как на него налетел электропоезд на нерегулируемом железнодорожном переезде в Подмосковье.