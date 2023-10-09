Кроссоверы и внедорожники с пробегом подорожали на треть
Средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом выросла за третий квартал 2023 года на 30,3% и достигла 1 499 000 рублей. При этом продажи в сегменте выросли за тот же период на 31,5%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Авито Авто.
Доля продаж кроссоверов и внедорожников с пробегом в период с июля по сентябрь 2023 года в России составила 22,8% на рынке автомобилей с пробегом. За год доля сегмента выросла на 3%.
Как отмечают эксперты Авито Авто, Топ-10 самых продаваемых моделей кроссоверов и внедорожников с пробегом в III квартале 2023 года в России остался неизменным относительно II квартала текущего года. Lada 4×4/Нива в третьем квартале снова стала самой продаваемой моделью автомобиля с пробегом в сегменте SUV. Ее средняя цена составила 289 000 рублей, а доля в сегменте — 6,8%. На втором месте — Chevrolet Niva, на долю которой пришлось 4,4%, а средний ценник достиг 425 тыс рублей.
Третье место — Kia Sportage (3,8% и 1 млн 690 тыс. руб), четвертое Toyota RAV4 (2,8% и 1 млн 998 тыс руб) Пятое место в рейтинге самых продаваемых автомобилей с пробегом сегмента SUV занимает Volkswagen Tiguan. На долю модели пришлось 2,6%. Средняя цена — 1 700 000 рублей.
В Топ-10 вошли Hyundai Santa Fe (2,5%), Nissan Qashqai (2,4%), BMW X5 (2,3%), Nissan X-Trail (2,2%) и Mitsubishi Outlander (2,2%).
22 сентября сообщалось, что китайский автопроизводитель Changan осенью выведет на российский рынок новый гибридный кроссовер Uni-K iDD, а в следующем году — премиальный бренд электромобилей Avatr.