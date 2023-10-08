Уровень воды на Дону поднимется до опасных отметок

Уровень воды на Дону может повыситься до опасной отметки, сообщают в главном управлении МЧС по Ростовской области. В результате ветрового нагона вода поднимется выше неблагоприятной линии в районе Аксая, сообщает телеканал «Известия». Накануне в регионе шквалистый ветер надломал крупные ветви деревьев. Жителям рекомендуют соблюдать необходимые меры предосторожности.

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