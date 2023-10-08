Украинский пленный назвал российский «Солнцепек» самым страшным оружием

Попавший в плен военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко назвал тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек» самым страшным оружием России. Таким образом он оценил в комментарии «РИА Новости» 8 октября последствия работы данной российской системы в зоне проведения спецоперации.

«Я не сталкивался с этими «Солнцепеками», но видел последствия (их применения. — Ред.). Нас выводили и над нашими позициями его запустили», — ответил Мельниченко на вопрос агентства, какого вооружения РФ он боится больше всего.

1 октября бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат ВСУ, в числе которых был и Мельниченко.

Ранее, в июле, об особенностях ТОС «Солнцепек» рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. В числе ее преимуществ он отметил надежность, мобильность, точность и мощь. По словам эксперта, в ходе боевого применения «Солнцепеков» в ходе специальной военной операции данный вид ТОС зарекомендовал себя с положительной стороны.

3 апреля телеканал «Известия» сообщал о первой в истории передаче тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» подразделениям ВДВ. Тогда же по химическому оружию Олег Желтоножко заявил, что ТОС резко усилят боевые возможности любого подразделения, в особенности Воздушно-десантных войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.