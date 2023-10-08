Рябыкин стал главным тренером клуба КХЛ «Витязь»

Российский специалист Дмитрий Рябыкин занял пост главного тренера подмосковного клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь». Об этом сообщает пресс-служба клуба в воскресенье, 8 октября.

«Сегодня Дмитрий Рябыкин вступает в должность и проведет первую тренировку с командой на «Арене Балашиха».

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Контракт с Рябыкиным подписан до конца сезона-2023/24. В сезоне 2022/23 специалист являлся тренером ХК «Металлург» Магнитогорск.

3 октября сообщалось, что пост главного тренера «Витязя» покинул Александр Завьялов.

По состоянию на 7 октября «Витязь» занимает 11-ю строчку в Западной конференции, набрав девять очков в 15 матчах.