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Сенатор Алтабаева назвала Крымский мост символом мощи России

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Крымский мост даже после появления сухопутного маршрута является артерией жизни полуострова и символом мощи России. Об этом заявила сенатор от законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева в воскресенье, 8 октября.

«До появления сухопутного маршрута в Крым мост был артерией жизни, которая связывала нас с большой землей. В этом смысле для нас и сегодня мост очень важен», — сказала она «РИА Новости».

Сенатор добавила, что мост является уникальным техническим сооружением, свидетельством таланта российских инженеров и строителей, показателем возможностей России.

«Для всех россиян это символ мощи страны, а для нас — символ нашего соединения с великой Россией. Для нас всех необходимая задача — чтобы он продолжал служить людям», — заметила Алтабаева.

По ее словам, теракты, совершенные украинской стороной в отношении Крымского моста подчеркивают преступную сущность режима в Киеве, передает «Газета.Ru».

«То, что произошло год назад на мосту и в этом году — террористические акты, которые привели к гибели людей — это подчеркивает сущность режима в Киеве, точно так же как и обстрелы мирных территорий и гражданской инфраструктуры», — подчеркнула сенатор, выразив убежденность в «неотвратимости наказания и суда над людьми, которые организовали и совершили эти преступления».

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В прошлом году 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. Следственный комитет (СК) РФ установил личности 12 человек, которые были причастны к взрыву на объекте.

В ноябре было открыто движение по правой части моста. Тогда российский лидер Владимир Путин лично сел за руль и в компании вице-премьера РФ Марата Хуснуллина проехал по восстановленной полосе. В феврале текущего года восстановительные работы полностью были завершены.

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