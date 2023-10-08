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Военные священники доставили в полевой храм СВО чудотворную икону
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Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении температуры с 12 октября
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Эксперт Кошкин объяснил неготовность армии Израиля к атаке ХАМАС
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Чудотворную икону Казанской Божией матери доставили в зону СВО

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