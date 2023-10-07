Путин прокатил лидера Узбекистана на внедорожнике Aurus

Президент России Владимир Путин 7 октября прокатил своего коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиёева на внедорожнике Aurus.

Лидеры двух стран встретились в субботу в Ново-Огарево. Там Путин сел за руль и прокатил президента Узбекистана. Кроме того, внедорожник смог лично увидеть президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры трех стран встретились 7 октября, чтобы дать старт поставкам российского газа в Узбекистан, дополняет «Газета.Ru».

Поставка российского газа в направлении Средней Азии произошла впервые в истории. Из РФ он идет транзитом в Узбекистан через Казахстан, часть газа поставляется в саму казахстанскую республику.