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Мужчина скончался после падения с электросамоката

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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В Москве мужчина скончался после падения с электросамоката. Об этом сообщил источник «Известий» в субботу, 7 октября.

По его данным, двумя днями ранее в полицию поступила информация из больницы о смерти доставленного туда в начале июля мужчины 1986 года рождения. Он был госпитализирован после падения с электросамоката с диагнозами «закрытая черепно-мозговая травма», «острая эпидуральная гематома», а также «перелом свода черепа».

По факту смерти мужчины проводится проверка.

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2 октября сообщалось, что в Москве шестиклассник, катаясь на самокате, упал на свежеположенный раскаленный асфальт и получил ожоги первой и второй степени. Как рассказал источник «Известий», инцидент произошел 29 сентября на улице Алтуфьевское шоссе, во дворе дома № 24. По его словам, мать школьника в заявлении в полицию указала, что была нарушена техника безопасности, так как рядом с асфальтоукладочными работами отсутствовали ограждения.

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